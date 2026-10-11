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Çerkezköy-Kapıkule Hızlı Tren Hattı'nda seferlerin başlaması Edirne esnafını sevindirdi

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Çerkezköy-Kapıkule Hızlı Tren Hattı'nda seferlerin başlaması Edirne esnafını sevindirdi
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Çerkezköy-Kapıkule Hızlı Tren Hattı'nda seferlerin başlaması Edirne esnafını sevindirdi.

Çerkezköy-Kapıkule Hızlı Tren Hattı'nda seferlerin başlaması Edirne esnafını sevindirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını yaptığı Çerkezköy-Kapıkule Hızlı Tren Hattı'nda yolcu seferleri başladı.

Hızlı tren seferleri kentteki esnafı da sevindirdi.

Edirneli şekerlemeci Arif Meriç, AA muhabirine, son günlerde kentte hareketlilik yaşandığını söyledi.

Çerkezköy'den çok sayıda ziyaretçinin kente geldiğini belirten Meriç, hızlı trenin turizmi daha fazla hareketlendireceğini belirtti.

Esnaflardan Güray Koç da Edirne'nin uzun süredir beklediği hizmetin hayata geçtiğini ve hızlı trenin esnafa ve turizm sektörüne katkı sunacağını kaydetti.

Esnaflardan Emre Uzun ise hızlı tren seferlerinin kentte yoğunluk oluşturduğunu ve bu yoğunluğun sürmesini beklediklerini anlattı.

Çerkezköy'den gelen Semih Baran da hızlı trenin konforlu ve rahat olduğunu dile getirdi.

Edirne'ye gezmeye geldiğini anlatan Baran, projeyi hizmete sunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Kaynak: AA
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