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Çerkezköy'de işletmelere GEFF Türkiye yeşil finansman semineri düzenlendi

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ÇTSO ev sahipliğinde sanayici ve işletmelere yönelik düzenlenen GEFF Türkiye seminerinde yeşil dönüşüm için finansman imkanları anlatıldı. Enerji ve kaynak verimliliği, yenilenebilir enerji, iklim uyumu yatırımları ile satıcı, yatırımcı ve üretici finansmanı modelleri ele alındı.

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası (ÇTSO) ev sahipliğinde sanayici ve işletmelere yönelik Yeşil Ekonomi Finansman Programı (GEFF Türkiye) bilgilendirme semineri düzenlendi.

Odadan yapılan açıklamaya göre, seminerde işletmelerin sürdürülebilirlik ve yeşil dönüşüm süreçlerine yönelik finansman imkanları hakkında bilgi verildi.

Program kapsamında enerji ve kaynak verimliliği, yenilenebilir enerji ve iklim değişikliğine uyum alanlarında yapılabilecek yatırımlar ele alındı.

İşletmelerde enerji tüketiminin azaltılması ve kaynakların daha verimli kullanılmasına yönelik yatırımların yanı sıra çevre dostu enerji üretimi ve iklim değişikliğine uyum sağlayan projelerin desteklenmesine ilişkin bilgiler paylaşıldı.

Seminerde ayrıca satıcı, yatırımcı ve üretici finansmanı modelleri hakkında katılımcılara bilgi verildi.

Kaynak: AA
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