Çerkezköy'de 20 Kadına Yakın Dövüş Sertifikası Verildi

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yakın dövüş kursunu tamamlayan 20 kadına sertifikaları verildi.

Çerkezköy Belediyesince nisan ayında başlatılan kursa 20 kadın katıldı. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan kursiyerler sertifikalarını aldı.

Yakın dövüş kursu eğitmeni Deniz Bektaş, AA muhabirine, kursun amacının kadınların spor yaparken aynı zamanda kendilerini savunmayı öğrenmeleri olduğunu söyledi.

Eğitimlerin eğlenceli geçtiğini belirten Bektaş, "Kursiyerlerimiz büyük gayret gösterdi. Eğitimleri başarıyla tamamladılar. Artık daha özgüvenli bireyler olarak toplumda yer alacaklar." dedi.

Kursiyerlerden 35 yaşındaki Şeyma Demirel de çocukluk hayalini gerçekleştirerek yakın dövüş tekniklerini öğrendiğini dile getirdi.

Yıllar sonra hayaline kavuştuğu için mutlu olduğunu ifade eden Demirel, "Kırsalda büyüdüğüm için böyle bir imkana sahip olamamıştım. Belediye sayesinde bu hayalim gerçek oldu. İki çocuk annesiyim, burada hem fiziksel hem ruhsal olarak güçlendik." diye konuştu.

Tuğçe Korkmaz da kursa başladıktan sonra özgüveninin arttığını, kendisini daha güçlü hissettiğini belirtti.

Gülsüm Parlakçı da eğitim sürecinin hem öğretici hem de eğlenceli geçtiğini belirterek, katkılarından dolayı belediyeye ve eğitmenlerine teşekkür etti.