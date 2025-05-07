Çerkeş'te Yüzme Yarışı Coşkuyla Gerçekleşti

Çerkeş'te 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında yüzme yarışı düzenlendi.

Çerkeş Belediyesinin ev sahipliğinde Çerkeş Belediyesi Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu'nda düzenlenen yarışa 75 öğrenci katıldı.

Antrenör Mustafa Doğdu ve ekibi tarafından seçilen dereceye giren öğrencilerden 75 sporcu, yaş kategorilerine ve seviyelerine göre oluşturulan gruplarda kıyasıya yarıştı. Yarışmanın final etabı, büyük bir coşkuyla tamamlandı.

Yarışmayı Çerkeş Kaymakamı Emir Osman Bulgurlu, Çerkeş Belediye Başkanı Hasan Sopacı, İl Genel Meclis Üyesi Murat Ercan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cengiz Yılmaz ve veliler yakında takip etti.

Finale kalan 45 sporcunun 27'si dereceye girerek ödül almaya hak kazandı. Sporcuların ödülleri 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor bayramı kutlamalarında verilecek.

Çocukların doyasıya eğlendiğini görmekten mutluluk duyduğunu ifade eden Çerkeş Belediye Başkanı Hasan Sopacı, "Çerkeş'te yüzme bilmeyen kalmasın sloganıyla yola çıktık. Çocuklarımızın tamamına yakını havuzumuzda yüzmeyi öğreniyorlar. Emeği geçen antrenörlerimize ve çocuklarını havuza gönderen ailelerimize teşekkür ediyorum. Rabbim sağlıklı, güzel günlerde kullanmamızı nasip etsin." dedi.

Yüzme havuzunun ilçeye olan katkılarından bahseden Kaymakam Bulgurlu, "Tüm vatandaşlarımızın yüzme sporunun faydalarından yararlanmaya davet ediyorum. İlçemizdeki bu tür imkanları kullanmalarını tavsiye ediyorum. Belediye başkanımıza ve antrenörlerimize teşekkürlerimi sunuyorum." diye konuştu.