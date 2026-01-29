Haberler

Çerkeş OSB'de sanayi tipi robot ve fiber lazer kesim makineleri üretecek fabrika kurulacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çerkeş Organize Sanayi Bölgesi'nde, Çin sermayeli bir firma tarafından sanayi tipi robot ve fiber lazer kesim makineleri üretimi için 200 milyon liralık yatırım gerçekleştirilecek. Yatırımın tamamlanmasıyla istihdam 250 kişiye ulaşacak.

Çerkeş Organize Sanayi Bölgesi'nde ( Osb ), sanayi tipi robot ve fiber lazer kesim makineleri üretimine yönelik yatırımın hayata geçirileceği bildirildi.

Çerkeş Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Çin sermayeli bir firmanın Çerkeş Osb'de kuracağı fabrika için birinci etapta 200 milyon liralık yatırım gerçekleştireceği, yatırım kapsamında 100 kişinin istihdam edilmesinin planlandığı belirtildi.

Firmaya ikinci etap yatırımı için 25 bin metrekare ilave alan tahsisi yapılırken, yatırımın tamamlanmasıyla toplam yatırım tutarının 30 milyon dolar, sağlayacağı istihdamın ise 250 kişiye ulaşacağı aktarılan açıklamada, firma yetkilileri ile Çerkeş OSB Başkanı ve Belediye Başkanı Hasan Sopacı arasında yatırım sözleşmesinin imzalandığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sopacı, Çerkeş'i sanayi ve üretim merkezi haline getirmek için kararlı adımlar attıklarını belirterek, "Yüksek teknolojiye dayalı sanayi tipi robotların ilçemizde üretilecek olması, Çerkeş'in geleceği açısından son derece önemli bir yatırımdır. Bu yatırımlarla gençlerimize iş imkanı sağlıyor, ilçemizin ekonomik gücünü her geçen gün artırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Yasin Ustacı - Güncel
ABD'ye karşı koyabilirler mi? İşte 'Eller tetikte bekliyoruz' diyen İran'ın askeri gücü

İşte "Eller tetikte bekliyoruz" diyen İran'ın askeri gücü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Serhat şehrimizde fuhuş baskını: 21 kadın böyle kurtartıldı

Serhat şehrimizde fuhuş baskını
Beckham ailesi gündemden düşmüyor! Geline babasından dudak uçuklatan harçlık

Gündemden düşmüyorlar! Geline babasından servet değerinde harçlık
Böyle anne olmaz olsun! Para için küçük kızını canlı yayında dans ettirdi

Böyle anne olmaz olsun! İzleyen herkes yetkililere çağrı yapıyor
Oyuncu Celil Nalçakan'ın acı günü: Su gibi geldin, su gibi gittin kızım

Ünlü oyuncunun acı günü: Su gibi geldin, su gibi gittin kızım...
Serhat şehrimizde fuhuş baskını: 21 kadın böyle kurtartıldı

Serhat şehrimizde fuhuş baskını
Fenerbahçe'de ayrılık! Çuvalla paraya alınan futbolcu 300 bin euroya gitti

F.Bahçe'de ayrılık! Çuvalla paraya alınan yıldız 300 bin euroya gitti
9 ay sonra ilk bakış! Anne böyle gözyaşı döktü: Hayatımı mahvettiler

9 ay sonra ilk bakış! Anne böyle gözyaşı döktü