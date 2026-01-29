Çerkeş OSB'de sanayi tipi robot ve fiber lazer kesim makineleri üretecek fabrika kurulacak

Çerkeş Organize Sanayi Bölgesi'nde ( Osb ), sanayi tipi robot ve fiber lazer kesim makineleri üretimine yönelik yatırımın hayata geçirileceği bildirildi.

Çerkeş Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Çin sermayeli bir firmanın Çerkeş Osb'de kuracağı fabrika için birinci etapta 200 milyon liralık yatırım gerçekleştireceği, yatırım kapsamında 100 kişinin istihdam edilmesinin planlandığı belirtildi.

Firmaya ikinci etap yatırımı için 25 bin metrekare ilave alan tahsisi yapılırken, yatırımın tamamlanmasıyla toplam yatırım tutarının 30 milyon dolar, sağlayacağı istihdamın ise 250 kişiye ulaşacağı aktarılan açıklamada, firma yetkilileri ile Çerkeş OSB Başkanı ve Belediye Başkanı Hasan Sopacı arasında yatırım sözleşmesinin imzalandığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sopacı, Çerkeş'i sanayi ve üretim merkezi haline getirmek için kararlı adımlar attıklarını belirterek, "Yüksek teknolojiye dayalı sanayi tipi robotların ilçemizde üretilecek olması, Çerkeş'in geleceği açısından son derece önemli bir yatırımdır. Bu yatırımlarla gençlerimize iş imkanı sağlıyor, ilçemizin ekonomik gücünü her geçen gün artırıyoruz." ifadelerini kullandı.