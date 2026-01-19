Haberler

"Çerkeş çiçek balı" coğrafi işaretle tescillendi

Güncelleme:
Çankırı'nın Çerkeş ilçesine özgü Çerkeş çiçek balı, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaretli ürün olarak tescillendi. Bu tescil ile birlikte Çankırı'nın coğrafi işaretli yöresel ürün sayısı 30'a ulaştı.

Çankırı'nın Çerkeş ilçesine özgü yöresel lezzetlerden Çerkeş çiçek balının coğrafi işaret tescili aldığı bildirildi.

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansından (KUZKA) yapılan yazılı açıklamada, KUZKA'nın 2024 Yılı Tarımda Verimlilik ve Katma Değerin Artırılması Teknik Destek Programı kapsamında Çerkeş Belediyesi tarafından yürütülen "Çerkeş Balı Coğrafi İşaret Danışmanlığı" projesine destek sağlandığı belirtildi.

Yapılan başvurunun ardından Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından Çerkeş çiçek balı coğrafi işaretli ürün olarak tescillendiği aktarılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"KUZKA'nın şehir tanıtımı ve markalaşmaya yönelik danışmanlık destekleriyle daha önce Çerkeş Kurabiyesi, Eldivan Kirazı, Çerkeş Baklavası, Eldivan Yağlı Çöreği ve Çerkeş Su Böreği de coğrafi işaret tescili almıştı. Çerkeş çiçek balının da eklenmesiyle birlikte Çankırı'nın coğrafi işaretli yöresel ürün sayısı 30'a ulaştı. Çerkeş çiçek balı, Çerkeş ilçesinin zengin bitki florasında yetişen çiçekli bitkilerden elde edilen nektarların bal arıları tarafından toplanmasıyla üretilen multifloral bir çiçek balı olma özelliği taşıyor. Üretim süreci, ilkbahar aylarında düşük rakımlı alanlardan başlayarak yüksek rakımlı bölgelere doğru ilerliyor ve yaz aylarının sonuna doğru nihai balın elde edilmesiyle sona eriyor. Kaynağına göre çiçek balı sınıfında yer alan Çerkeş çiçek balı, üretim ve pazara sunum şekline bağlı olarak süzme veya petekli bal olarak tüketiciyle buluşturuluyor. KUZKA tarafından sağlanan bu destek, ilin tanıtımına katkı sunmasının yanı sıra, yöresel ürünlerde kalite standartlarının oluşturulması, markalaşma süreçlerinin güçlendirilmesi ve ürünlerin katma değerinin artırılarak yerel ekonomiye destek sağlanması açısından önem taşıyor."

Kaynak: AA / Muhammed Kaygın - Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

