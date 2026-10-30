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CENTCOM, İran limanlarına ablukanın Tahran'ın petrol ihracını engellediğini savundu

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CENTCOM Komutanı Amiral Brad Cooper, İran limanlarına uygulanan sıkı ablukanın Tahran'ın petrol ihracatını engellediğini savundu. Cooper, yazdan bu yana Körfez ülkelerinin 1,5 milyar varilden fazla ham petrol ihraç etmesine destek sağladıklarını belirtti.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran limanlarına uygulanan sıkı abluka neticesinde Tahran'ın petrol ihracatının engellendiğini savundu.

CENTCOM Komutanı Amiral Brad Cooper, Komutanlığın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı videolu açıklamada, hafta başında Orta Doğu'daki üslerden bazılarını ziyaret ettiğini belirtti.

Hürmüz Boğazı üzerinde uçuş gerçekleştirdiğini aktaran Cooper, bölgede ham petrol, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ve çeşitli yükler taşıyan ticari gemilerin bulunduğunu söyledi.

Cooper, Hürmüz Boğazı'nı ziyaretinde bölgede İran Devrim Muhafızları Ordusuna ait herhangi bir unsur görmediğini öne sürerek, "Onlarca yıl Hürmüz Boğazı ve çevresindeki sularda devriye gezerek ticari gemileri taciz ettiler ve istedikleri zaman bu gemilere el koydular. Ancak artık bölgede değiller çünkü İran donanmasının tamamı denizin dibini boyladı." dedi.

Boğazdaki uluslararası geçiş noktalarında bulunan İran'a ait deniz mayınlarını da temizlediklerini savunan Cooper, bu güzergahların açık tutulması için ordunun bölgedeki faaliyetlerini sürdürdüğünü aktardı.

Cooper, yazdan bu yana Körfez ülkelerinin 1,5 milyar varilden fazla ham petrol ihraç etmesine destek sağladıklarını ifade ederek, "Öte yandan, İran limanlarına uygulanan sıkı ablukayla İran'ın petrol ihraç etmesini engelledik." diye konuştu.

Kaynak: AA
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