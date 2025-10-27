Çemişgezek'te Cumhuriyet Bayramı için Bisiklet Turu Düzenlendi

?Çemişgezek ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bisiklet turu düzenlendi.

Kaymakamlık ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü koordinesinde organize edilen etkinliğe katılanlar, Mustafa Ataş Bulvarı üzerinde bir araya geldi.

Gerekli hazırların ardından katılımcılar, Türk bayrakları eşliğinde yaklaşık 1 kilometre boyunca bisiklet sürdü.

Etkinlik ilçe meydanında sona erdi.