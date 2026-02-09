Haberler

Orta Afrika Ekonomik ve Parasal Topluluğu mali kriz nedeniyle faaliyetlerini askıya aldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Orta Afrika Ekonomik ve Parasal Topluluğu (CEMAC), mali kaynaklarının kritik seviyeye inmesi nedeniyle zorunlu olmayan tüm faaliyetlerini geçici olarak durdurma kararı aldı. Krizin sebebi olarak üye ülkelerden gelen entegrasyon vergisinin yetersizliği gösterildi.

Orta Afrika Ekonomik ve Parasal Topluluğu (CEMAC), yaşanan mali kriz nedeniyle faaliyetlerini geçici olarak askıya aldığını duyurdu.

CEMAC tarafından yapılan açıklamada, kurumun mali kaynaklarının kritik seviyeye düştüğü ve bu nedenle zorunlu olmayan tüm faaliyetlerin durdurulduğu belirtildi.

Mevcut mali durumun, CEMAC'ın günlük işleyişini ve operasyonel kapasitesini doğrudan etkilediği vurgulanan açıklamada, krizin temel nedeninin, topluluğun ana gelir kaynağı olan entegrasyon vergisinin üye ülkeler tarafından yeterli ve düzenli şekilde aktarılmaması olduğu kaydedildi.

Açıklamada, sadece acil ve stratejik faaliyetlerin sürdürülmesine devam edileceği belirtildi.

CEMAC, Kamerun, Çad, Orta Afrika Cumhuriyeti, Kongo Cumhuriyeti, Gabon ve Ekvator Ginesi'nden oluşan 6 Orta Afrika ülkesini kapsayan bölgesel bir örgüt niteliği taşıyor.

CEMAC, üye ülkeler arasında ortak pazar oluşturmak, malların, hizmetlerin ve kişilerin serbest dolaşımını sağlamak, CFA frangı üzerinden istikrarı güçlendirmek ve bölgesel kalkınmayı hızlandırmak amacıyla 1994'de kurulmuştu.

Kaynak: AA / Ahmet Emin Dönmez - Güncel
Geri adım atmadı! İşte ifadeye çağrılan Erman Toroğlu'nun ilk sözleri

Geri adım atmadı! İşte ifadeye çağrılan Toroğlu'nun ilk sözleri
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arda Güler'e demediğini bırakmadı: Burası Real Madrid

Arda'ya demediğini bırakmadı: Burası Real Madrid
Epstein'ın yanından hiç ayırmadığı Ghislaine Maxwell bugün ifade verecek

Dananın kuyruğu kopacak! Bugün hücresinden çıkıp ifade veriyor
Masada ifşa olan ünlü isim gündem değiştirmek için cüzdana sarıldı

Masada ifşa olan ünlü isim gündem değiştirmek için cüzdana sarıldı
İlk kare geldi! İşte Jhon Duran'ın yeni takımı

İlk kare geldi! İşte yeni takımı
Arda Güler'e demediğini bırakmadı: Burası Real Madrid

Arda'ya demediğini bırakmadı: Burası Real Madrid
Meclis'teki taciz davasında tutuklu sanıklar tahliye edildi

Meclis'teki taciz rezaletinde tartışma yaratacak karar
Britanya Başbakanının Ghislaine Maxwell ile grup ilişki yaşadığı iddia edildi

Britanya Başbakanının Ghislaine Maxwell ile grup ilişki yaşadığı iddia edildi