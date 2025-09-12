Haberler

Çekya, Almanya'dan 44 Leopard 2A8 Tankı Satın Alacak

Çekya, Almanya'dan toplam 1,34 milyar avro değerinde 44 adet Leopard 2A8 ana muharebe tankı satın almak üzere anlaşma imzaladı. Anlaşma, kapsamlı servis ve lojistik destek hizmetlerini de kapsıyor. Çekya ayrıca 19 Leopard sistem daha satın almayı planlıyor.

Fransız-Alman savunma şirketi KNDS'den yapılan açıklamada, Çekya Savunma Bakanlığı adına Almanya Federal Teçhizat, Bilgi Teknolojisi ve Kullanım Dairesi ile KNDS Deutschland arasında Çekya'ya ilk etapta 44 adet Leopard 2A8 ana muharebe tankının tedariki için anlaşma imzalandığı belirtildi.

Anlaşmanın kapsamlı servis ve lojistik destek hizmetlerini de içerdiği ve toplam sipariş değerinin 1,34 milyar avro olduğu ifade edildi.

Ayrıca, Çekya'nın kurtarma, köprü kurma, mühendislik ve sürücü okulu araçları gibi 19 Leopard sistemi daha satın almayı planladığı ve bunun için gelecekte ayrı anlaşma imzalanacağı aktarıldı.

Söz konusu anlaşmayla Çekya, Almanya ile ortak Leopard 2A8 tedarik programına katılan üçüncü ülke oldu.

Bu satın almanın, Çekya'nın son yıllardaki en büyük savunma alımlarından birisi olması dikkati çekti.

Kaynak: AA / Bahattin Gönültaş - Güncel
