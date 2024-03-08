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Çekmeköy Belediyesi Av. Sıddık Eraslan Sosyal ve Spor Tesisleri Hizmete Açıldı

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Çekmeköy Belediyesi tarafından yapılan Av. Sıddık Eraslan Sosyal ve Spor Tesisleri törenle hizmete açıldı. Tesis, 3 halı saha, basketbol sahası, okçuluk sahası, koşu parkuru, yürüyüş parkuru ve çeşitli hizmet alanlarıyla gençlere hizmet verecek. Ayrıca Çekmeköy Kahvecisi de bu merkezde hizmet verecek.

Çekmeköy Belediyesince yapılan Av. Sıddık Eraslan Sosyal ve Spor Tesisleri törenle hizmete açıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz'ın ev sahipliğinde düzenlenen açılış törenine Kaymakam Resul Çelik, avukat Sıddık Eraslan ve eşi gazeteci yazar Sibel Eraslan, meclis üyeleri ile siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Çekmeköy ilçesi kurulmadan önce belde belediye başkanı olan avukat Sıddık Eraslan'ın adının verildiği yeni tesiste 3 halı saha, basketbol sahası, okçuluk sahası, koşu parkuru, yürüyüş parkuru ve çeşitli hizmet alanları bulunmasının yanı sıra sporda deneyimli ekibi ile yılın 365 günü hizmet verilecek.

Belediye Başkanı Poyraz'ın yeni dönem projeleri arasına yer alan Çekmeköy Kahvecisi de bu merkezde hizmet verecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Poyraz, şu ifadeleri kullandı:

"Yaptıklarımızı konuşuyor, diyor ki 'Biz bu şehre hizmet için yapılmışız.' Gençler buraya geleceksiniz kahvenizi, çayınızı içeceksiniz. Çay 5 lira, kahve 15 lira çok uygun. Bir de Çekmeköy Kart alırlarsanız yüzde 20 indirimden faydalanıyorsunuz. Gençlerin kazanılması için mücadele etmek lazım. Gençler dışarıda kahve içtikleri mekanlar da bazen sıkıntı yaşıyor biz de bunu dikkate alarak istedik ki bu mekanları onların çok rahat gelebilecekleri ortamlar haline getirelim, fiyatlarımız da uygun olsun. Gençlerimiz de buraları doldursun hem spor yapsınlar hem de diledikleri gibi keyifli vakit geçirsinler. A'dan z'ye donattığımız sosyal ve spor tesislerimiz şehrimize hayırlı uğurlu olsun."

Başkan Poyraz, program sonunda tesise ismi verilen avukat Eraslan'a hediye takdim etti.

Kaynak: AA / Güncel

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