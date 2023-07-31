Çayırova Belediye Başkanı: 4 yılda bin 300 kupa ve madalyayı ilçemize kazandırdık

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, ilçede yapılan projeleri gençlere tanıtarak, 4 yılda bin 300 kupa ve madalyayı ilçeye kazandırdıklarını söyledi. Başkan Çiftçi, yeni spor salonu ve gençlik merkezi projelerinin de ilerlediğini belirtti.

İlçede yapılan projeleri gençlere tanıtan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, "4 yılda bin 300 kupa ve madalyayı ilçemize kazandırdık" dedi.

Vatandaşlarla bir araya gelerek, Çayırova'da tamamlanan ve yapımı devam eden projeleri tanıtan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, bu kez gençlerle buluştu. Yeni dönemde Çayırova'nın her mahallesine önemli eserler kazandırdıklarının altını çizen Başkan Çiftçi, yapımı tamamlanan ve devam eden projelerin ilçeye yeni bir vizyon katacağını dile getirdi.

İlçeye ikinci spor salonu kazandırdıklarını açıklayan Başkan Çiftçi, "Çocuklarımızın istediği sporu yapabilmesi için yeni branşlar açtık. 4 yılda bin 300 kupa ve madalyayı ilçemize kazandırdık. Akse'deki spor salonumuza ek olarak, yeni spor salonunu ilçemize kazandırıyoruz. Yeni spor salonumuzda aynı anda 9 branşta spor yapılabilecek. Girişimlerimiz sayesinde ilçemize yatılı Anadolu Spor Lisesi kazandırıyoruz. Çayırova'ya modern okul daha kazandırmış olacağız ve bu sayede Çayırova'mız daha kaliteli, daha marka ilçe olacak" ifadelerini kullandı.

Gençlik merkezi projesinin de hızla ilerlediğinin altını çizen Başkan Çiftçi, en kısa sürede tamamlanarak hizmete açılacağını belirtti. - KOCAELİ