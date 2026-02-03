Haberler

Çarşıbaşı keşan dokumasına DOKA'dan destek

Çarşıbaşı Kaymakamlığı'nın keşan dokumasını ticarileştirmek amacıyla hayata geçirdiği proje, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından destekleniyor. Proje, üretimden pazarlamaya kadar tüm aşamaları inceleyecek ve katma değer artırmaya yönelik stratejiler geliştirecek.

Çarşıbaşı Kaymakamlığınca keşan dokumasına yönelik hayata geçirilen proje, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) tarafından desteklenecek.

İlçe Kaymakamlığı'nın "Çarşıbaşı Keşan Dokumasının Ticarileşmesine Yönelik Değer Zinciri ve Pazar Analizi-Ticarileşme Stratejisi Çalışması" Projesi, DOKA tarafından kabul edildi.

Kaymakam Zahid Bahadır Semiz, AA muhabirine, projenin coğrafi işaretli keşan dokumalarına ve üreticilere önemli katkılar sunacağını söyledi.

Proje kapsamında üretimden pazarlamaya kadar tüm aşamaların inceleneceğini belirten Semiz, "Ürünün katma değerini artıracak stratejilerin geliştirilmesini hedefleyen bir değer zinciri analizi, pazar analizi ve ticarileşme stratejisi çalışmasının yapılması amaçlanmaktadır. " dedi.

Semiz, projenin keşan dokumasının yaşatılmasına da katkı sağlayacağını kaydetti.

