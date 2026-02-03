Çarşıbaşı keşan dokumasına DOKA'dan destek

Çarşıbaşı Kaymakamlığınca keşan dokumasına yönelik hayata geçirilen proje, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) tarafından desteklenecek.

İlçe Kaymakamlığı'nın "Çarşıbaşı Keşan Dokumasının Ticarileşmesine Yönelik Değer Zinciri ve Pazar Analizi-Ticarileşme Stratejisi Çalışması" Projesi, DOKA tarafından kabul edildi.

Kaymakam Zahid Bahadır Semiz, AA muhabirine, projenin coğrafi işaretli keşan dokumalarına ve üreticilere önemli katkılar sunacağını söyledi.

Proje kapsamında üretimden pazarlamaya kadar tüm aşamaların inceleneceğini belirten Semiz, "Ürünün katma değerini artıracak stratejilerin geliştirilmesini hedefleyen bir değer zinciri analizi, pazar analizi ve ticarileşme stratejisi çalışmasının yapılması amaçlanmaktadır. " dedi.

Semiz, projenin keşan dokumasının yaşatılmasına da katkı sağlayacağını kaydetti.