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Samsun'da geleneksel Rahvan At Yarışları düzenlendi

Samsun'da geleneksel Rahvan At Yarışları düzenlendi
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Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen geleneksel Rahvan At Yarışları, Türkiye'nin dört bir yanından sporcuların katılımıyla Yeşilırmak Doğal Yaşam Parkı'nda gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Hüseyin Dündar, rahvan atçılığının 1000 yıllık kültürel miras olduğunu vurguladı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde geleneksel Rahvan At Yarışları gerçekleştirildi.

Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu ile Çarşamba Belediyesi işbirliğinde Yeşilırmak Doğal Yaşam Parkı'nda düzenlenen yarışlara, Türkiye'nin farklı illerinden sporcular katıldı.

Yarışları, Çarşamba Belediye Başkanı Hüseyin Dündar, Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu Asbaşkanı Tayfun Karataş, Geleneksel Atlı Spor Dalları Atlı Kızak Asbaşkanı Adnan Durak, AHAL Teke Binicilik Kulübü Başkanı Şahap Gürsoy, Çarşamba Rahvan Atlar Kulübü Başkanı Sefa Açıkel, Samsun Rahvan Atları İl Temsilcisi Taha Akbaş, federasyon temsilcileri, ilçe protokolü, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar izledi.

Programda konuşan Dündar, rahvan atçılığının Çarşamba'nın köklü kültürel miraslarından biri olduğunu söyledi.

Rahvan kültürünün ilçede 1000 yıllık geçmişi olan köklü bir kültür olduğunu belirten Dündar, "Anadolu'da bu kültürün yaşatıldığı ve gelecek nesillere aktarıldığı önemli merkezlerden biri de Çarşamba'dır." dedi.

Dündar, bu kültürün yaşatılmasında emeği bulunanlara teşekkür ederek, rahvan atlarını yetiştiren ve bu spora gönül veren vatandaşların önemli bir geleneği sürdürdüğünü ifade etti.

Yeşilırmak Doğal Yaşam Parkı'nın yeni yatırımlarla geliştirildiğini anlatan Dündar, "Yaklaşık 500 dönümlük Yeşilırmak Doğal Yaşam Parkı alanımızı yeni tesislerle zenginleştirerek halkımızın hizmetine sunuyoruz. Türkiye'nin farklı illerinden yarışlara katılan sporcularımızın ve atlarının konaklayabileceği 20 odalı yeni tesisimizi de hizmete kazandırdık." diye konuştu.

Sporcular, gün boyu farklı kategorilerde yapılan yarışlarda dereceye girebilmek için mücadele etti.

Dereceye giren sporculara ödülleri protokol üyelerince verildi.

Kaynak: AA / Fatih Mehmet Kürkçü
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