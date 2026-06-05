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Kanada Başbakanı Carney'den yabancı yapay zeka platformlarının halka karşı kullanılabileceği uyarısı

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Kanada Başbakanı Mark Carney, yabancı yapay zeka platformlarının Kanadalılara karşı kullanılabileceğini belirterek, veri güvenliği ve mahremiyet için yasal düzenlemeler getirileceğini açıkladı. Ayrıca Kanada'nın kamuya ait bir yapay zeka süper bilgisayarı kuracağını duyurdu.

Kanada Başbakanı Mark Carney, yabancı yapay zeka platformlarının Kanadalılara karşı kullanılabileceği uyarısında bulundu.

Toronto'da hükümetin yapay zeka stratejisini açıkladığı bir basın toplantısında konuşan Carney, Kanada'nın yabancı tedarikçilere fazla bağımlı olduğunu ifade etti.

Carney, yapay zekada kullanılan verilerin çoğunun ülke sınırları dışına çıktığına vurgu yaparak, yapay zekanın Kanadalılara karşı bir silah olarak kullanılabileceğini kaydetti.

Yabancı kuruluşların Kanada verilerine erişebilmesi gibi risklerin varlığına işaret eden Carney, "Kanada'nın bu duruma karşı koyacak gücü ya da kontrol etme imkanı bulunmazken, aynı zamanda bu durum rekabet koşullarını Kanadalı şirketlerin aleyhine çeviriyor." ifadesini kullandı.

Carney, hükümetin veri ve mahremiyeti daha iyi korumak için yasal düzenlemeler getireceğini kaydederek, Kanada'nın dünya çapında öncü bir kamu yapay zeka süper bilgisayarı kuracağını da ekledi.

Küresel ölçekte Kanada'nın yapay zeka eğitimi, okuryazarlığı ve güvenilirliği açısından en alt sıralarda yer aldığını belirten Carney, Kanadalı işletmelerin yalnızca yüzde 12'sinin yapay zeka kullandığını aktardı.

Kaynak: AA / Irmak Akcan
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