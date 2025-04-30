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Carney ve Trump Yüz Yüze Görüşecek

Carney ve Trump Yüz Yüze Görüşecek
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Kanada Başbakanı Mark Carney ve ABD Başkanı Donald Trump, yakın gelecekte yüz yüze görüşme kararı aldı. Görüşme öncesi, iki liderin telefonla yaptıkları görüşmede Kanada-ABD ilişkilerinin önemi vurgulandı.

OTTAWA, 30 Nisan (Xinhua) -- Kanada Başbakanı Mark Carney ve ABD Başkanı Donald Trump yakın gelecekte yüz yüze görüşme konusunda anlaştı.

Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamaya göre Carney parlamento seçimlerinden zaferle çıkmasından bir gün sonra salı günü Trump ile telefonda görüştü. Parlamento seçimlerine Trump'ın gümrük vergisi ve ilhak tehditleri gibi konular damga vurmuştu.

Açıklamada, liderlerin Kanada ve ABD'nin bağımsız ve egemen uluslar olarak birlikte çalışmalarının önemi konusunda mutabık kaldıkları belirtildi.

Carney zafer konuşması sırasında birkaç kez Kanada-ABD ilişkilerine değinerek Kanadalılara ABD ile devam eden düşmanlıkların yarattığı zorlukları hatırlatmıştı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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