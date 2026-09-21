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Cannes'te balıkçılar akaryakıt fiyatlarına karşı Vieux-Port Limanı girişini kapattı

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Fransa'nın güneyindeki Cannes kentinde balıkçılar, akaryakıt fiyatlarına tepki için Vieux-Port Limanı'nın girişini tekneleriyle kapattı. Eylemciler 'Balıkçılar öfkeli' pankartı açtı; fiyat artışı balıkçılar ve çiftçiler başta olmak üzere çok sayıda sektörü olumsuz etkiledi.

Fransa'da akaryakıt fiyatlarına karşı balıkçılar Cannes şehrindeki liman girişini tekneleriyle kapatarak eylemlerini sürdürdü.

Yerel basında yer alan haberlere göre, Fransa'nın güneyindeki Alpes-Maritimes departmanına bağlı Cannes kentinde balıkçılar artan akaryakıt fiyatlarına karşı harekete geçti.

Fransa'nın dünyaca ünlü sahil şehrindeki Vieux-Port Limanı'nın girişini tekneleriyle kapatan eylemciler, "Balıkçılar öfkeli" yazılı pankartlar açtı.

Fransız balıkçılar geçen hafta Fos-sur-Mer ve Frontignan kentlerinde eylemlerini sürdürmüş, Frontignan'da petrol deposuna girişi engelleyen balıkçılara polis biber gazıyla müdahale etmişti.

İspanya'nın ardından Avrupa'nın önde gelen balık üreticilerinden Fransa'da akaryakıt fiyatlarındaki artış, balıkçılar ve çiftçiler başta olmak üzere, çok sayıda sektörü olumsuz etkiledi.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaş nedeniyle Basra Körfezi'nin ağzında, Orta Doğu'daki petrol ve sıvılaştırılmış doğal gazın (LNG) Umman Denizi ve Hint Okyanusu üzerinden dünya pazarlarına ulaştırılmasını sağlayan Hürmüz Boğazı'nda yaşanan gerilim, enerji piyasalarında krize yol açmıştı.

Fransız hükümeti, artan akaryakıt fiyatlarından en çok etkilenen sektörlere yardım programlarını devreye almış ancak yardımlar yeterli bulunmamıştı.

Kaynak: AA
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