Haberler

Çankırı Valisi Taşolar'ın Röveşata Golü Sosyal Medyada Gündem Oldu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, gençlerin daveti üzerine katıldığı halı saha maçında attığı röveşata golüyle dikkat çekti. Sosyal medya hesaplarından paylaştığı bu anlar, birçok beğeni topladı.

Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar'ın halı saha maçında attığı röveşata golü sosyal medyada beğeni topladı.

Vali Taşolar, gençlerin daveti üzerine halı saha maçı yapmayı kabul etti.

Çıktığı maçta röveşata golü atan Taşolar, bu anları sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Vali Taşolar'ın "Yaşıtlarım teknik direktörlük yapıyor ama futbola olan sevdamız baki" notuyla paylaştığı görüntüler kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.

Kaynak: AA / Muhammed Kaygın - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gökçek'in oğlunu mest eden sözler

Erdoğan'ın parti grubundaki sözleri Gökçek'in oğlunu mest etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
800 kişilik köy takımı lig şampiyonluğuna 1 galibiyet uzakta

800 kişilik köy takımı lig şampiyonluğuna 1 galibiyet uzakta
İstanbul'un yanı başına kar yağdı

İstanbul'un yanı başına kar yağdı! Etraf beyaza büründü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.