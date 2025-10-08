Çankırı Valisi Taşolar'ın Röveşata Golü Sosyal Medyada Gündem Oldu

Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar'ın halı saha maçında attığı röveşata golü sosyal medyada beğeni topladı.

Vali Taşolar, gençlerin daveti üzerine halı saha maçı yapmayı kabul etti.

Çıktığı maçta röveşata golü atan Taşolar, bu anları sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Vali Taşolar'ın "Yaşıtlarım teknik direktörlük yapıyor ama futbola olan sevdamız baki" notuyla paylaştığı görüntüler kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.