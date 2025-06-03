Çankırı Valisi Taşolar'dan Öğretmenlere Başarı Belgesi

Çankırı Valisi Taşolar'dan Öğretmenlere Başarı Belgesi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Çerkeş'te düzenlenen Gençlik Konseri'nde, Vali Mustafa Fırat Taşolar öğretmenlere başarı belgelerini takdim etti.

Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Çerkeş'te düzenlenen "Gençlik Konseri"nde görev alan öğretmenleri başarı belgesiyle ödüllendirdi.

Çerkeş Belediyesi tarafından organize edilen konserde gösterdikleri gayret ve özveri nedeniyle TOKİ Ortaokulu Müdür Yardımcısı Veysel Yolcu, Gaziosmanpaşa Ortaokulu Müdür Yardımcısı Selçuk Dayı, Namık Kemal Ortaokulu Müzik Öğretmeni Şeyma Tarhan ve 80. Yıl Cumhuriyet Ortaokulu Müzik Öğretmeni Mahmut Tarhan'a başarı belgeleri verildi.

Vali Taşolar adına öğretmenlere belgelerini Çerkeş Kaymakamı Emir Osman Bulgurlu sundu. Törene İlçe Milli Eğitim Müdürü Cengiz Yılmaz da katıldı.

Kaynak: AA / Yasin Ustacı - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bomba gelişmeyi duyurdular! Osimhen ile 3 yıllık anlaşma

Bomba gelişmeyi duyurdular! Osimhen ile 3 yıllık anlaşma tamam
Üniversiteli Sena'nın intihar notunda işaret ettiği araştırma görevlisi, görevden uzaklaştırıldı

Sena'nın intihar notunda işaret ettiği isimle ilgili ilk karar
Taciz iddiası otobüsü karıştırdı

Kulaktan kulağa yayılan iğrenç iddia otobüsü savaş alanına çevirdi
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Böyle bir ölüm şekli yok! Sadece 1 kişi kurtuldu, o da arkasına bakmadan kaçtı

Böyle bir ölüm şekli yok
Hande Erçel ve Barış Arduç'un başrollerinde yer aldığı Aşkı Hatırla'nın ikinci tanıtımı yayınlandı

Yine aynı ikili! Yerli dizide sınırları zorlayan görüntü
Sahibi umudu kesmişti, 4 yıl sonra böyle görüntülendi

Sahibi umudu kesmişti, 4 yıl sonra böyle görüntülendi
Vedat Milor yeni tartışmanın fitilini ateşledi! Şehirler karşı karşıya geldi

Vedat Milor yeni tartışma başlattı! Şehirler karşı karşıya geldi
Mısır Çarşısı'nda yedi içti bir kuruş para vermedi

Mısır Çarşısı'nda yedi içti bir kuruş para vermedi
Uçak sonunda İstanbul'a iniyor! Süper Lig'e hoş geldin Paul Pogba

Uçak sonunda İstanbul'a iniyor! Süper Lig'e hoş geldin Paul Pogba
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.