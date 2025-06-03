Çankırı Valisi Taşolar'dan Öğretmenlere Başarı Belgesi

Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Çerkeş'te düzenlenen "Gençlik Konseri"nde görev alan öğretmenleri başarı belgesiyle ödüllendirdi.

Çerkeş Belediyesi tarafından organize edilen konserde gösterdikleri gayret ve özveri nedeniyle TOKİ Ortaokulu Müdür Yardımcısı Veysel Yolcu, Gaziosmanpaşa Ortaokulu Müdür Yardımcısı Selçuk Dayı, Namık Kemal Ortaokulu Müzik Öğretmeni Şeyma Tarhan ve 80. Yıl Cumhuriyet Ortaokulu Müzik Öğretmeni Mahmut Tarhan'a başarı belgeleri verildi.

Vali Taşolar adına öğretmenlere belgelerini Çerkeş Kaymakamı Emir Osman Bulgurlu sundu. Törene İlçe Milli Eğitim Müdürü Cengiz Yılmaz da katıldı.