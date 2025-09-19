Çankırı Tarım ve Teknoloji Fuarı açıldı

Çankırı Tarım ve Teknoloji Fuarı, düzenlenen törenle kapılarını ziyaretçilerine açtı.

Çarşamba Pazarı alanında kurulan fuara tarım sektörlerinde faaliyet gösteren yaklaşık 40 firma katılıyor.

Fuar sorumlusu Turan Harmancı, AA muhabirine, 21 Eylül'e kadar sürecek fuarın Çankırı'da ilk olduğunu söyledi.

Tarımın önemine dikkati çeken Harmancı, "Fuarda Çankırı firmalarımız yer alıyor, ayrıca yöresel ürünlerin de tanıtımı yapılıyor. Traktör firmaları, zirai alet satıcıları da burada. Çankırı'nın yanı sıra çevre illerde de ziyaretçileri ağırlıyoruz. Çankırı'mız açısından da çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Fuarın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından ziyaretçiler fuar alanını gezdi.

Fuarın açılışına Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Tarım ve Orman İl Müdürü Latif Candan, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu İl Koordinatörü Emre Akbıyık, İl Müftüsü Mehmet Şahin, Defterdar Hasan Aydınoğlu, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Bahri Kılıç ile vatandaşlar katıldı.