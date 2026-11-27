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Çankırı'da, Valilik himayesinde yürütülen "Çankırı Proje Ağı" çalışması kapsamında düzenlenen "Proje Döngüsü Yönetimi" eğitimini tamamlayan 30 kamu personeline sertifikaları verildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Merkezi Finans ve İhale Birimi Başkanlığı bünyesindeki CFCU Akademi uzmanlarınca 25-27 Kasım'da verilen eğitime, kentteki 21 kurumdan 30 personel katıldı.

"Çankırı için birlikte düşün, birlikte tasarla, birlikte üret" temasıyla gerçekleştirilen 18 saatlik eğitimde, proje yönetiminde kullanılan temel kavram ve yöntemler uygulamalı olarak anlatıldı, kurumlar arası işbirliğinin geliştirilmesi hedeflendi.

Vali Hüseyin Çakırtaş, kentteki bir otelde düzenlenen sertifika törenindeki konuşmasında, Çankırı Proje Ağı'nın yaklaşık 5-6 ay önce fikir olarak ortaya çıktığını, kentteki kurumların yürüttüğü çalışmaları bir araya getirerek proje kültürü oluşturmayı amaçladıklarını söyledi.

Çankırı'da proje kültürünün oluşturulmasını önemsediklerini vurgulayan Çakırtaş, "Sadece Avrupa Birliği projelerinde değil, ulusal kaynaklı projelerde de proje kültürü oluşturarak bunların kabul edilebilirliğini, proje düşüncesinin başlangıcından sonuna kadar hatta yürütümünden sonuçlarının elde edilmesi aşamasına kadar bir kültür oluşması gerektiğini ortaya koyuyor. Amacımıza bu anlamda ulaştık." dedi.

Çakırtaş, eğitimde emeği geçenlere ve katılımcılara teşekkür ederek ileriki süreçte de Merkezi Finans ve İhale Biriminin tecrübelerinden daha fazla faydalanmak, farklı proje ve eğitimlerde bir araya gelmek istediklerini kaydetti.

Merkezi Finans ve İhale Birimi Başkanı Barbaros Murat Köse de birimin, 2002 yılında Avrupa Birliği ile yürütülen katılım öncesi mali işbirliği kapsamında finanse edilen program ve projelerde ihale ve sözleşme makamı görevlerini yerine getirmek üzere kurulduğunu söyledi.

Yaklaşık 25 yıllık süreçte önemli çalışmalar yürüttüklerini belirten Köse, "800'e yakın proje kapsamında 8 binin üzerinde sözleşmenin yönetimini gerçekleştirdik. Ülkemize sağlanan fonlardan yaklaşık 3,5 milyar avroya tekabül eden fonun yönetimini ülkemiz adına gerçekleştirmiş durumdayız." diye konuştu.

CFCU Akademi Başkanı Senem Tunaboylu Sert ise birimin 24 yıllık tecrübesiyle hazırlanan eğitimde, proje fikrinin ortaya çıkışından sözleşmenin imzalanmasına, uygulamadan projenin kapanışına kadar geçen süreçleri adım adım ele aldıklarını anlattı.

Eğitimde bir fikrin somut projeye dönüştürülmesi aşamasında güçlü ve zayıf yönlerin analiz edilmesi, fırsat ve tehditlerin değerlendirilmesi, gerçekçi iş takvimi ve maliyet hesabının oluşturulması gibi konular üzerinde durduklarını belirten Sert, doğru proje tasarımıyla uygulama sürecinin kolaylaştırılmasını amaçladıklarını dile getirdi.

Konuşmaların ardından kursiyerlere sertifikaları verildi.

Kaynak: AA