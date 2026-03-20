Orta'da bayramlaşma programı düzenlendi

Çankırı'nın Orta ilçesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Orta Belediyesi tarafından Orta Belediyesi Kültür Evi'nde yapılan programa Orta Kaymakamı Ökkeş Yusuf İnce, Orta Belediye Başkanı Ömer Bezci, köy muhtarları, belediye meclis üyeleri, siyasi parti ilçe başkanları ve vatandaşlar katıldı.

İnce, yağmurlu havaya rağmen bayramlaşma programına katılanlara teşekkür ederek, bayram süresince trafikte dikkatli olunması çağrısında bulundu.

Bezci ise bayramlaşma programına gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bu mübarek cuma gününde ve Ramazan Bayramı vesilesiyle buraya gelerek bizlerle bayramlaşmanız bizleri son derece mutlu etti." ifadesini kullandı.

İlçede devam eden yatırımlara değinen Bezci, Organize Sanayi Bölgesinde ilk fabrikanın birkaç ay içerisinde üretime başlayacağını, yıl içerisinde ise yaklaşık 10 fabrikanın temelinin atılmasının planlandığını ifade etti.