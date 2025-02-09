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Çankırı'da Savate Türkiye Şampiyonası Sona Erdi

Çankırı'da Savate Türkiye Şampiyonası Sona Erdi
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Çankırı'da düzenlenen Hasan Aslan Türkiye Savate Şampiyonası, minikler, yıldızlar, gençler ve büyükler kategorilerinde başarılı sporcuların madalyalarını kazanmasıyla sona erdi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Sadık Ak, savatenin gelişmekte olan bir branş olduğunu vurguladı.

Çankırı'da düzenlenen Hasan Aslan Türkiye Savate Şampiyonası sona erdi.

Orhan Saka Spor Salonu'nda 7-9 Şubat tarihleri arasından savate branşında (kickboks ile boks karışımı, tekme ve ayakların kullanıldığı bir spor branşı) düzenlenen organizasyonda, minikler, yıldızlar, gençler ve büyükler kadın-erkek kategorilerinde müsabakalar yapıldı.

Müsabakaların tamamlanmasının ardından dereceye giren sporculara madalya ve kemerleri takdim edildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Sadık Ak, AA muhabirine, savatenin gelişmekte olan spor branşlarından biri olduğunu söyledi.

Savatenin ilk resmi müsabakasının Çankırı'da yapıldığını belirten Ak, "Hedefimiz, bu ve benzeri faaliyetlerin Çankırı'da artırılarak yapılması. Bu müsabakaya yaklaşık 15 ilimizden 361 sporcumuz katıldı. Bu tür müsabakalara, özellikle savate gelişmekte olan bir spor dalı olduğu için ilerleyen süreçte katılımın daha fazla olacağını değerlendiriyorum. Çankırı bu tür faaliyetler için uygun bir nokta. Çankırı ilimizin altyapısı güçlendirilerek bu manada değerlendirilmesi gerekiyor." dedi.

Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu Savate Branşı (kickboks ile boks karışımı, tekme ve ayakların kullanıldığı bir spor branşı) Organizasyon Kurulu Başkanı Ahmet Çınar da Çankırı'da tamamlan Savate Türkiye Şampiyonası'nın güzel bir havada geçtiğini dile getirdi.

Kaynak: AA / Muhammed Kaygın - Güncel
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