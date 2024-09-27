Çankırı'da Kullanılmayan Kereste Atölyesinde Yangın Çıktı
Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde Yaka köyündeki kullanılmayan bir kereste atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.
Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde kullanılmayan bir kereste atölyesinde çıkan yangın söndürüldü.
İlçeye bağlı Yaka köyünde İ.A'ya ait kullanılmayan kereste atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Yapraklı Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce söndürülen yangın hasara neden oldu.