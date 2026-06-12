Çankırı'da Girişimci Destek Programı İş Geliştirme Desteği jüri toplantısı yapıldı
Çankırı'da KOSGEB Girişimci Destek Programı kapsamında düzenlenen jüri toplantısında 6 işletme değerlendirildi. İl Müdürü Cengiz Uğur, girişimcilerin hayallerine ortak olduklarını belirtti.
Çankırı'da KOSGEB Girişimci Destek Programı İş Geliştirme Desteği jüri toplantısı gerçekleştirildi.
KOSGEB Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda bu yıl ikincisi düzenlenen toplantıda 6 işletme değerlendirildi.
Toplantıda açılış konuşmasını yapan Çankırı KOSGEB İl Müdürü Cengiz Uğur, girişimcilerin hayallerine, emeklerine ve heyecanlarına ortak olmak için toplandıklarını söyledi.
Girişimci Destek Programı'nın senede 4 defa çağrıya çıktığını belirten Uğur, "Bu ikinci çağrı, bu dönemde 12 işletmemiz bu destek programına başvuru yaptı. 6'sı jüri aşamasına kaldı." dedi.
Jüri üyelerini tanıtan Cengiz, toplantıda 6 işletmenin projelerini sunacağını ve jüri üyelerinin de değerlendirme yapacağını kaydetti.
Konuşmanın ardından işletmelerin projeleri jüri üyelerince değerlendirildi.