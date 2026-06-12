Haberler

Çankırı'da Girişimci Destek Programı İş Geliştirme Desteği jüri toplantısı yapıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çankırı'da KOSGEB Girişimci Destek Programı kapsamında düzenlenen jüri toplantısında 6 işletme değerlendirildi. İl Müdürü Cengiz Uğur, girişimcilerin hayallerine ortak olduklarını belirtti.

Çankırı'da KOSGEB Girişimci Destek Programı İş Geliştirme Desteği jüri toplantısı gerçekleştirildi.

KOSGEB Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda bu yıl ikincisi düzenlenen toplantıda 6 işletme değerlendirildi.

Toplantıda açılış konuşmasını yapan Çankırı KOSGEB İl Müdürü Cengiz Uğur, girişimcilerin hayallerine, emeklerine ve heyecanlarına ortak olmak için toplandıklarını söyledi.

Girişimci Destek Programı'nın senede 4 defa çağrıya çıktığını belirten Uğur, "Bu ikinci çağrı, bu dönemde 12 işletmemiz bu destek programına başvuru yaptı. 6'sı jüri aşamasına kaldı." dedi.

Jüri üyelerini tanıtan Cengiz, toplantıda 6 işletmenin projelerini sunacağını ve jüri üyelerinin de değerlendirme yapacağını kaydetti.

Konuşmanın ardından işletmelerin projeleri jüri üyelerince değerlendirildi.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Çal
İran anlaşma iddiasını yalanladı, Trump'tan jet yanıt geldi

İran "İmza yok" dedi, Trump'tan sert yanıt geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şampiyonlar Ligi'nin ünlü sunucusu bu kez Dünya Kupası'nı salladı

Bu kez Dünya Kupası'nı salladı
Kadın hakimi vuran savcıya mahkemeden 15 yıl hapis: Duruşmada dikkat çeken sözler

Hakimi vuran savcının cezası belli oldu
Dünya Kupası maskotu sandı, karşısında polisi buldu

Dünya Kupası maskotu sandı, kimliklerini öğrenince şoke oldu
Tanju Çolak'tan Montella'ya eleştiri: Oynattığı oyuncularda adaletsizlik var

Maçımıza saatler kala yaptığı gereksiz yoruma bakın! Oldu mu şimdi?
Dervişoğlu'ndan 13 şirkete kayyum atanmasına tepki: Siz kovboy değilsiniz, burası da Teksas değil

Dervişoğlu'nu küplere bindiren operasyon: Burası Teksas değil
Amasya'da tarihi keşif! 130 yıldır kayıp 'Yitik Türk Lalesi' yeniden ortaya çıktı

Herkes aradı, bir kapıcı buldu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye çok konuşulacak benzetme

Erdoğan'dan olay benzetme