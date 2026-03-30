Haberler

Çankırı'da 'Genç Girişimciler Proje Atölyesi' programı düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çankırı'da düzenlenen 'Genç Girişimciler Proje Atölyesi' programında, yaklaşık 100 lise öğrencisi girişimcilik becerileri kazandı. Eğitimde iş fikri geliştirme, analitik düşünme ve etkili iletişim gibi yetkinlikler üzerinde duruldu.

Çankırı'da gençlerin girişimcilik potansiyelini ortaya çıkarmaya yönelik "Genç Girişimciler Proje Atölyesi" programı düzenlendi.

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) ve Çankırı İl Milli Eğitim Müdürlüğünce kentteki bir otelde düzenlenen programda, yaklaşık 100 lise öğrencisi girişimcilik ekosistemiyle buluşturuldu.

İki gün süren eğitim programı kapsamında öğrenciler iş fikri geliştirme, girişimcilik ve AR-GE süreçlerine yönelik uygulamalı eğitimler aldı, teorik bilgiyi pratiğe dönüştürme imkanı buldu.

Alanında uzman kişiler rehberliğinde yürütülen atölye çalışmalarında gençlere proje yazma becerisinin yanında, analitik düşünme, ekip içinde sorumluluk alma, etkili iletişim ve çözüm odaklı yaklaşım geliştirme gibi kritik yetkinlikler kazandırıldı.

Bu kapsamda öğrenciler, geliştirdikleri yenilikçi fikirleri somut projelere dönüştürerek jüri karşısında sunma deneyimi yaşadı.

Program sonunda başarılı bulunarak derece alan projeleri hazırlayanlara Çankırı Valisi Hüseyin Çakırtaş, KUZKA Genel Sekreteri Mehmet Akif Eraslan ve İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Işık tarafından ödülleri takdim edildi.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Çal
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

