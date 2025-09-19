Çankırı'da ÇANSÜT Süt Ürünleri Satış Ofisi Açıldı

Çankırı Belediyesi tarafından kurulan "ÇANSÜT Süt Ürünleri Satış Ofisi" törenle açıldı.

Sultan Süleyman Cami Meydanı'nda düzenlenen açılış töreninde, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

MHP Çankırı Milletvekili Pelin Yılık, yaptığı konuşmada, Çankırı Belediyesinin üretken belediyecilik anlayışıyla hareket ettiğini söyledi.

Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen de 2022 yılında kurulan ÇANSÜT Süt Ürünleri Üretim Tesisinin ardından bugün satış ofisini hizmete açtıklarını belirtti.

Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansından (KUZKA) aldıkları destekle tesisin teknolojik altyapısını güçlendirdiklerin ve günlük 6 ton süt işleme kapasitesine ulaştıklarını kaydeden Esen, "ÇANSÜT ürünleri, bugüne kadar belediyemize ait sosyal tesislerimiz ile yöresel mutfak ve kültür evimizde halkımızla buluştu. Bizim için üretimin anlamı sadece ekonomi değildir, paylaşmaktır, dayanışmadır, teşvik etmektir, insanımızın yanında olmaktır." dedi.

Ürünlerde kullanılan sütlerin kentteki üreticilerden sağladıklarını dile getiren Esen, şöyle konuştu:

"Üretim tesisimiz ve satış ofisimiz, üreticimiz için kazanç, halkımız için güven, kalite ve uygun fiyat, Çankırı için ise gurur kaynağı olacaktır. Aynı zamanda yerel üretimi destekleyecek ve ekonomimize güç katacaktır. Üretken belediyecilik anlayışıyla kooperatifimize, sanayicimize, üreticimize, KOBİ'lerimize örnek olabilecek projeleri hayata geçiriyoruz. Bu anlamda Çankırı'da nelerin yapılabileceğini yerel yönetim olarak bir nebze olsun gösterebiliyorsak ne mutlu bize. Bugün attığımız bu adım, sadece bir satış ofisinin açılışı değil, yerli üretimin, güvenilir gıdanın, paylaşmanın ve dayanışmanın yeni bir nişanesidir. Çankırı'mızda üretilen, Çankırılının emeğiyle yoğrulan bu ürünlerin sofralarınıza bereket katacağına inanıyorum."

Konuşmaların ardından dua edilerek açılış kurdelesi kesildi, satış ofisi gezilerek alışveriş yapıldı.