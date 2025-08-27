Çankırı'da 320 Bin Sazan Yavrusu Su Kaynaklarına Bırakıldı

2025 Yılı Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi çerçevesinde, Çankırı'nın Çerkeş ilçesindeki gölet ve barajlara 320 bin sazan yavrusu bırakıldı. Amasya'da üretilen sazanlar, toplamda 11 gölete dağıtıldı.

Çankırı'nın Çerkeş ilçesindeki Bozoğlu Göleti ve Akhasan Barajı'na 320 bin sazan yavrusu bırakıldı.

2025 Yılı Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi kapsamında, Amasya Yedikır Su Ürünleri Araştırma ve Üretim İstasyonu'nda üretilen 626 bin sazan yavrusu, Çankırı'daki 11 gölete bırakıldı.

Bu kapsamda, Çerkeş'teki Bozoğlu Göleti ve Akhasan Barajı'na da toplam 320 bin sazan yavrusu bırakıldı.

Kaynak: AA / Yasin Ustacı - Güncel
