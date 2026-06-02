Samsun'da İnşaattan Kablo Çalan Şüpheli Yakalandı

SAMSUN'un Canik ilçesinde 2 farklı inşaattan 145 bin liralık kablo çalan şüpheli, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 4 ve 16 Nisan tarihlerinde Canik ilçesindeki 2 farklı inşattan toplam 145 bin liralık kablo hırsızlığı yapıldığı ihbarı sonrası çalışma yürüttü. Çalışmada, şüphelinin Ş.İ. (38) olduğu belirlendi. Soruşturma devamında şüpheli, dün gözaltına alındı.

Soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı