Haberler

Canik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinden zincir marketlere denetim

Canik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinden zincir marketlere denetim
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Canik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, ilçede faaliyet gösteren zincir marketlere yönelik denetimlerini devam ettirerek, ürünlerin son tüketim tarihlerini, gramajlarını ve fiyat uygunluklarını kontrol ediyor.

Canik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, zincir marketlere yönelik denetimlerine devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Canik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede denetim ve kontrollerini sürdürüyor.

İlçede faaliyet gösteren zincir marketleri denetleyen zabıta ekipleri, reyonlarda satışa sunulan ürünlerin son tüketim tarihini, gramajını ve raf ile kasa fiyat uygunluğunu kontrol etti.

Ekipler, ayrıca depolama alanlarını da denetliyor.

Kaynak: AA / İlyas Gün - Güncel
4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin davada 8 yıl sonra yeni gelişme! Amca tutuklandı

Leyla Aydemir davasında 8 yıl sonra yeni gelişme
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İki evladını öldürüp canına kıyan Youtuber son paylaşımında her şeyi anlatmış

Evlatlarını katleden Youtuber son paylaşımında her şeyi anlatmış
İngiliz basını: Türkiye'nin hamlesi Trump'ı İran'a yönelik saldırı kararından vazgeçirdi

Dünya rahat bir nefes aldı! Herkes Türkiye'nin bu hamlesini konuşuyor
Hesabı ödeyemedikleri için restoranda rehin kalan takıma şok ceza

Hesabı ödeyemedikleri için restoranda rehin kalan takıma şok ceza
AK Partili vekilin kuzeni gözaltına alındı: Çok şaşkınız

AK Partili vekilin kuzeni gözaltında! İlk tepkisi bu oldu: Şaşkınız
İki evladını öldürüp canına kıyan Youtuber son paylaşımında her şeyi anlatmış

Evlatlarını katleden Youtuber son paylaşımında her şeyi anlatmış
Atatürk karnelerden kaldırıldı mı? Yusuf Tekin'den çok konuşulan iddiaya yanıt

Bakan Tekin'den tartışma yaratan "Atatürk" iddiasına yanıt
İsrail helikopteri havada taşınırken yere çakıldı

İsrail helikopteri havada taşınırken yere çakıldı