Canik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinden zincir marketlere denetim

Canik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, zincir marketlere yönelik denetimlerine devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Canik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede denetim ve kontrollerini sürdürüyor.

İlçede faaliyet gösteren zincir marketleri denetleyen zabıta ekipleri, reyonlarda satışa sunulan ürünlerin son tüketim tarihini, gramajını ve raf ile kasa fiyat uygunluğunu kontrol etti.

Ekipler, ayrıca depolama alanlarını da denetliyor.