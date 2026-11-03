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Canik Belediyesi çiftçilere 500 kilogram salep tohumu için protokol imzalayacak

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Canik Belediyesi meclisi, salep üretimi teşvik desteği kapsamında İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüyle protokol imzalanması için Başkan İbrahim Sandıkçı'ya yetki verdi. Protokolün ardından çiftçilere 500 kilogram salep tohumu dağıtılıp üretimin yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Samsun'un Canik ilçesinde tarımsal üretimi çeşitlendirmek amacıyla çiftçilere 500 kilogram salep tohumu desteği sağlanacak.

Canik Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye meclisinin kasım ayı açılış toplantısında, "2026-2027 Yılı Salep Üretimi Teşvik Desteği" kapsamında Canik Belediyesi ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü arasında protokol imzalanması konusu görüşüldü.

Toplantıda, protokolün imzalanması için Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı'ya yetki verilmesine ilişkin gündem maddesi oy çokluğuyla kabul edildi.

Proje kapsamında ilk etapta ilçedeki üreticilere 500 kilogram salep tohumu dağıtılması ve salep üretiminin yaygınlaştırılarak çiftçilere yeni gelir kaynakları oluşturulması hedefleniyor.

Kozlu Mahallesi başta olmak üzere ilçede İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce yapılan toprak analizlerinin genel olarak olumlu sonuçlandığı belirtildi.

Belediye ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün koordinasyonunda yürütülecek projede, üretim süreçleri de takip edilecek.

Protokolün yürürlüğe girmesinin ardından salep tohumlarının çiftçilere dağıtılması planlanıyor.

Kaynak: AA
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