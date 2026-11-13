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Çanakkale'de tarla faresiyle mücadele eğitimi 144 üreticiye anlatıldı

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Çanakkale'de tarla faresiyle mücadele eğitimi 144 üreticiye anlatıldı
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Çanakkale'de kışlık hububat ekimi öncesinde düzenlenen tarla faresiyle mücadele eğitimlerine 144 üretici katıldı. Yukarı Okçular, Kızılkeçeli, Musaköy, Özbek, Kemalköy ve Yağcılar köylerinde verilen eğitimlerde erken müdahale ve eş zamanlı hareketin önemine dikkat çekildi.

Çanakkale'de 144 üreticiye, tarımsal ürünlerde verim ve kalite kayıplarına yol açan tarla faresiyle mücadele yöntemleri anlatıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kışlık hububat ekimi öncesinde tarımsal üretimde kayıpların önüne geçmek amacıyla "Tarla Faresi ile Mücadele Eylem Planı" kapsamında eğitim ve bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirildi.

Yukarı Okçular, Kızılkeçeli, Musaköy, Özbek, Kemalköy ve Yağcılar köylerinde düzenlenen eğitimlere 144 üretici katıldı.

Eğitimlerde tarla faresinin kültür bitkileri, çayır ve mera alanları ile meyve fidanlarına verdiği zararlar hakkında bilgi verildi. Mücadelede erken müdahalenin ve üreticilerin eş zamanlı hareket etmesinin önemine dikkat çekildi.

Üreticilere, arazilerinde yapacakları kontrollerde mücadele gerektiren durumlarla karşılaşmaları halinde il ve ilçe tarım ve orman müdürlüklerine başvurmaları, mücadeleyi teknik talimatlara uygun ve toplu şekilde yürütmeleri gerektiği hatırlatıldı.

Kaynak: AA
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