Haberler

Çanakkale'de teslim ettikleri altın ve paralarını alamayan mağdurların şikayetçi olduğu kuyumcu tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çanakkale'de, yatırdıkları altın ve paraları geri alamayan mağdurların şikayeti üzerine gözaltına alınan kuyumcu H.T., 'nitelikli dolandırıcılık' iddiasıyla tutuklandı. Oğlu M.T. ve yeğeni F.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çanakkale'de yatırdıkları altın ve paraları geri alamayan mağdurların şikayeti üzerine yeniden gözaltına alınan kuyumcu, "nitelikli dolandırıcılık" iddiasıyla tutuklandı.

Daha önce bir mağdurun suç duyurusu üzerine "nitelikli dolandırıcılık" suçundan çıkarıldıkları hakimlikçe serbest bırakılan kuyumcu H.T. ve oğlu M.T. hakkında, 29 kişinin daha aynı gerekçeyle Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmasının ardından soruşturma genişletildi.

Şehir dışında oldukları belirlenen kuyumcu ve oğlu ile aynı iş yerindeki yeğeni F.G. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından ifadeye çağrıldı.

İfadelerinin ardından Çanakkale Adliyesine sevk edilen şüphelilerden H.T. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, oğlu M.T. ve yeğeni F.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay

Kentteki kuyumcu H.T. ve oğlu M.T, 31 Aralık 2025'te bir mağdurun şikayeti üzerine "nitelikli dolandırıcılık" suçundan gözaltına alınmış ve sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe serbest bırakılmıştı.

Kentte yaşayan 29 kişi daha, altın almak ya da bozdurmak amacıyla kuyumcu H.T, oğlu M.T. ve yeğeni F.G'ye teslim ettikleri yüksek miktarlardaki altın ve paranın karşılığını alamayınca şüpheliler hakkında 13 Ocak'ta suç duyurusunda bulunmuştu.

Kaynak: AA / Sevi Gözay Aslan - Güncel
Trump ile Şara arasında telefon görüşmesi

Şara ile sürpriz görüşme! Trump'ın mesajı YPG'nin hoşuna gitmeyecek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yatağını ıslatan 5 yaşındaki üvey kızının cinsel organını yaktı

Korkunç olay! 5 yaşındaki üvey kızının cinsel organını yaktı
Alkollü sürücünün çarptığı polis memuru hayatını kaybetti

Kahreden haber! Alkollü sürücü polis memurunu hayattan kopardı
Süper Lig'de maç sonunda ayrılık kararı

Süper Lig'de maç sonunda ayrılık kararı
Resmi açıklama geldi! Fransa'dan Süper Lig'e transfer

Fransa'dan Süper Lig'e imza: Anlaştık, Türkiye'ye geliyor
Yatağını ıslatan 5 yaşındaki üvey kızının cinsel organını yaktı

Korkunç olay! 5 yaşındaki üvey kızının cinsel organını yaktı
2025 yılında bebeklere en çok verilen isimler belli oldu! Zirve el değiştirdi

2025 yılında bebeklere en çok verilen isimler belli oldu
Dışişleri Bakanı Fidan, bazı büyükelçilikler için yeni görevleri tebliğ etti

Çok sayıda isme yeni görevi tebliğ etti