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Çanakkale'de 35 bin makaron ele geçirildi

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Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 35 bin makaron ve 7 kilogram bandrolsüz kıyılmış tütün ele geçirildi.

Çanakkale'de jandarmanın düzenlediği operasyonda, 35 bin makaron ile 7 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında, Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda, 12 bini dolu 35 bin makaron ile 7 kilogram bandrolsüz kıyılmış tütün ve elektronik sigara dolum makinası ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Burak Akay
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