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Çanakkale Boğazı'nda Petrol Platformu Geçişi İçin Önlem Alındı

Çanakkale Boğazı'nda Petrol Platformu Geçişi İçin Önlem Alındı
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İspanya'dan Romanya'ya giden 120 metre boyundaki petrol platformunun geçişi sırasında Çanakkale Boğazı'nda önlemler alındı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait römorkörler platforma refakat etti.

Çanakkale Boğazı'nda yaklaşık 60 metre yüksekliğe sahip petrol platformunun geçişi nedeniyle önlem alındı.

İspanya'dan Romanya'ya giden 120 metre boyunda, 77 metre genişlik ve yaklaşık 60 metre yüksekliğindeki Marşal Adaları bayraklı "Transocean Barents" isimli petrol platformu, sabah saatlerinde güney yönden boğaza girdi.

Yaklaşık 5 saatte Çanakkale kent merkezi önlerine ulaşan platforma, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait "Kurtarma-3", "Kurtarma-4", "Kurtarma-14", "Kurtarma-15", "Kurtarma-17" ve "Türkeli" römorkörleri ile "Kıyem-1" tahlisiye botu refakat etti.

Kuzeyden güneye tek yönlü transit gemi geçişlerine kapatılan boğazda ulaşım, platformun Marmara Denizi'ne girmesinin ardından normale dönecek.

Kaynak: AA / Enishan Keskin - Güncel
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