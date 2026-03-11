Haberler

Çanakkale Boğazı'nda karaya oturan gemi kurtarıldı

Çanakkale Boğazı'nda makine arızası nedeniyle karaya oturan 189 metre boyundaki tahıl yüklü 'NATO APP' adlı gemi, kurtarma operasyonları sonucunda Karanlık Liman Demir Sahası'na demirletildi.

Kıyı Emniyetinden yapılan açıklamaya göre, Rusya'dan Mısır'a seyir halinde olan Panama bayraklı 189 metre boyundaki 51 bin 258 ton tahıl yüklü "NATO APP" adlı dökme yük gemisinde, Çanakkale Boğazı'nda Kilitbahir dönüşünde makine arızası meydana geldi.

Haber verilmesi üzerine Kurtarma-21 römorkörü ve KEGM-8 botu, olay yerine sevk edildi.

Balıkadamların sualtı dalışından sonra "Kurtarma-4" ve "Kurtarma-15" römorkörlerinin de desteğiyle kurtarma operasyonu başladı.

Yük gemisi, yürütülen çalışmaların ardından karaya oturduğu yerden kurtarılarak Karanlık Liman Demir Sahası'na demirletildi.

Kaynak: AA / Çiğdem Münibe Alyanak
