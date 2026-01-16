Haberler

Çanakkale Boğazı'nda gemi arızası

Güncelleme:
Mısır'dan Rusya'ya gitmekte olan Mozambik bayraklı 274 metre uzunluğundaki 'BOSTON BEACON' isimli tanker, Çanakkale Boğazı geçişi sırasında jeneratör arızası yaşadı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait römorkörler, arızalanan gemiyi Şevketiye Demir Sahası'na yedekleyecek.

ÇANAKKALE Boğazı'nda jeneratör arızası yapan 274 metre uzunluğunda Mozambik bayraklı tanker, römorkörler tarafından yedeklenerek Şevketiye Demir Sahası'na demirletilecek.

Mısır'dan Rusya'ya gitmek üzere hareket eden Mozambik bayraklı 274 metre uzunluğundaki 'BOSTON BEACON' isimli tanker, Çanakkale Boğazı geçişi sırasında Akbaş açıklarında jeneratör arızası yaptı. Geminin kaptanı, durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Müdürlüğü'ne bildirdi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'Kurtarma-10' ve 'Kurtarma-13' bölgeye sevk edildi. Boğazdan geçiş yapan diğer gemiler de arızayla ilgili bilgilendirildi. Arızalanan gemi, römorkörler tarafından yedeklenerek Şevketiye Demir Sahası'na demirletilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
