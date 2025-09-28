CAN Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can Tutuklama İstemiyla Hakimliğe Sevk Edildi
CAN Holding soruşturması kapsamında gözaltına alınan Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can, savcılıktaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından hakimliğe sevk edildi. Kemal Can, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme', ' Malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek' suçlarından tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.
