Haberler

CAN Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can Tutuklama İstemiyla Hakimliğe Sevk Edildi

CAN Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can Tutuklama İstemiyla Hakimliğe Sevk Edildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
CAN Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can Tutuklama İstemiyla Hakimliğe Sevk Edildi
Haber Videosu

CAN Holding soruşturması kapsamında gözaltına alınan Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve malvarlığı değerlerini gayrimeşru kaynağını gizlemek suçlarından tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edildi.

CAN Holding soruşturması kapsamında gözaltına alınan Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can, savcılıktaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından hakimliğe sevk edildi. Kemal Can, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme', ' Malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek' suçlarından tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Bakan Şimşek: Batman muhtemelen bu gidişle büyükşehir olacak

Bakan Şimşek müjdeyi verdi: Bu ilimiz muhtemelen büyükşehir olacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zonguldak'ta yüksek sesle müzik dinleme tartışmasında kan aktı

Genç kadın yüksek sesle müzik dinleme tartışmasında öldürüldü
Prof. Dr. Üşümezsoy, Kütahya için 6.5'lik deprem uyarısı yapmış

Üşümezsoy yine nokta atışı yapmış! Verdiği röportaj gündem oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.