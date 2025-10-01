Can Holding ve Ciner Grubuna Yönelik Soruşturma: 2 Tutuklama, 10 Serbest Bırakıldı

Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) Can Holding ve Ciner Grubuna bağlı Park Holding'e yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 12 isimden Atilla Ciner ve Gökhan Şen tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edildi. 10 kişi ise yurt dışı çıkış yasağı konarak serbest bırakıldı.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan bir soruşturma kapsamında "suç örgütü kurmak", "vergi kaçakçılığı", "dolandırıcılık" ve "kara para aklama" suçlamalarıyla jandarma tarafından düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 kişi tutuklanmış, Can Holding Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı M. Kenan Tekdağ hakkında da ev hapsi ve yurtdışı yasağı kararı verilmişti. Üç haftalık süreçte çok sayıda şirkete kayyum atanırken, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yetkisizlik kararıyla soruşturmanın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından genişletilerek sürdürüldüğü açıklanmıştı. Genişleyen soruşturma kapsamında, yurt dışında olduğu belirtilen Turgay Ciner hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılırken 12 yönetici gözaltına alınmıştı.

2 tutuklama, 10 adli kontrol

İl Jandarma Alay Komutanlığı'nda ifadeleri tamamlanan 12 isim bu sabah Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık ifdaleri de 16.00 sıralarında tamamlanan isimlerden AFC İthalat İhracat Turizm ve Tic. A.Ş. yetkilisi Atilla Ciner Ciner Glass A.Ş. CEO'su Gökhan Şen tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Savcılık Hacı Mustafa Kıraç, Ömer Çatal, Orhan Yüksel, Gürsel Usta, İsmail Karakuzu, Yalçın Tahiroğlu, Timur Haşhaş, Kemal Gürsel Özyar, Selçuk Yeşiltaş ve Çiğdem Yılmaz hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasını kararlaştırdı.

Savcılık yetkilileri, dosya kapsamında elde edilen dijital materyaller, HTS kayıtları ve şirket faaliyetlerine ilişkin incelemelerin devam ettiğini ve soruşturmanın genişletilerek sürdürüldüğünü açıkladı.