Haberler

Ordu'da 'Çambaşı Kış Festivali' renkli görüntülerle sona erdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ordu'nun Kabadüz ilçesinde düzenlenen 21. Çambaşı Kış Festivali, kayak yarışları, off-road gösterileri ve karda güreş müsabakaları ile büyük ilgi topladı. Festival, 2 bin rakımlı yaylada hem spor hem de eğlence dolu anlara ev sahipliği yaptı.

ORDU'nun Kabadüz ilçesinde bu yıl 21'incisi düzenlenen Çambaşı Kış Festivali, iki gün boyunca süren birbirinden renkli etkinliklerle sona erdi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Kabadüz Belediyesi iş birliğinde Çambaşı Yaylası'nda gerçekleştirilen festivalde kayak yarışları, off-road gösterileri ve karda güreş müsabakaları büyük ilgi gördü. Programa Ordu Valisi Muammer Erol, İl Kültür Müdürü Uğur Toparlak, ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, iş insanları ve mahalle muhtarları katıldı.

Türkiye'nin farklı illerinden gelen ziyaretçiler, 2 bin rakımlı yaylada hem sporun hem de eğlencenin keyfini çıkardı. Festival kapsamında vatandaşlara patates ve turşu ikram edilirken, sahne alan sanatçılarla birlikte katılımcılar piste inerek gönüllerince eğlendi. Kızakla kayan çocuklar ve aileler renkli görüntüler oluşturdu.

Haber - Kamera: Ahmet BAYRAK / KABADÜZ (Ordu),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Suriye ordusu Rakka, Haseke ve Halep hattında iki insani koridor açtı

Suriye ordusu duyurdu! Türkiye'nin yanı başında sıcak gelişme
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan Yerlikaya duyurdu: Kütahya'da yaya önceliğini hiçe sayan kamyon sürücüsüne ceza

Yaya önceliğini hiçe sayan kamyon sürücüsü için gereği yapıldı
Savaş çanları çalıyor! Dev uçak gemisi bölgeye ulaştı, iptal haberleri art arda geldi

Savaş çanları çalıyor! Dev uçak gemisi bölgeye ulaştı
Vahşet bu evde yaşandı! Pencere aralandı, sehpadaki resim dikkat çekti

Vahşet bu evde yaşandı! Pencere aralandı, sehpadaki resim dikkat çekti
Nişan töreninde taciz iddiası! Ortalık savaş alanına döndü

Nişan törenine katılan kadının iddiası sokağı savaş alanına çevirdi
Bakan Yerlikaya duyurdu: Kütahya'da yaya önceliğini hiçe sayan kamyon sürücüsüne ceza

Yaya önceliğini hiçe sayan kamyon sürücüsü için gereği yapıldı
Temu'dan gündem yaratacak Türkiye kararı! Baskın sonrası satışlar kısıtlandı

Dünyaca ünlü alışveriş sitesinden gündem yaratacak Türkiye kararı
Uyuşturucu soruşturmasında yeni ifade! Söyledikleri Mehmet Akif Ersoy ve Veyis Ateş'i zora sokacak

Bu ikisiyle şişe çevirmece oynayan kadından mide bulandıran sözler