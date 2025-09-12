Haberler

Çakmak Barajı'ndaki Çalışmalar İncelendi

Çakmak Barajı'ndaki Çalışmalar İncelendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarım ve Orman Bakanlığı DSİ Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Ekinci, Çakmak Barajı'nda yürütülen çalışmaları inceledi ve P2B Pompa İstasyonu'nu ziyaret etti.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Ekinci Çakmak Barajı'nda yürütülen çalışmaları inceledi.

Ekinci, DSİ 11. Bölge Müdürü Faruk Yücegök ile Çakmak Barajı P2B Pompa İstasyonunu ziyaret etti.

İstasyonu gezen Ekinci, Yücegök'ten yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
Hazal Kaya'nın yüzündeki değişim estetik iddialarını gündeme getirdi

Güzellik merkezinden paylaştı! Yüzündeki değişik dikkat çekici
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail Savunma Bakanı kendini savunmayı başaramadı! Yıllardır kullandığı telefon iptal

Türk hackerlar İsrailli bakanı fena avladı! Resmen kabusu yaşıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.