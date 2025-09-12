Çakmak Barajı'ndaki Çalışmalar İncelendi
Tarım ve Orman Bakanlığı DSİ Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Ekinci, Çakmak Barajı'nda yürütülen çalışmaları inceledi ve P2B Pompa İstasyonu'nu ziyaret etti.
Ekinci, DSİ 11. Bölge Müdürü Faruk Yücegök ile Çakmak Barajı P2B Pompa İstasyonunu ziyaret etti.
İstasyonu gezen Ekinci, Yücegök'ten yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel