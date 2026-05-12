Bedensel engelli eşiyle tek göz evde 40 yıllık sevgi nöbeti

SİVAS'ın Şarkışla ilçesinde doğuştan bedensel engelli Cahit Yılmaz (71), yaklaşık 40 yıldır eşi Rahime Yılmaz'ın (61) desteğiyle yaşamını sürdürüyor. Tek odadan oluşan evlerinde hayatlarını mutlu bir şekilde sürdürdüklerini söyleyen Rahime Yılmaz, "Günüm onunla ilgilenmekle geçiyor. Onu çok seviyorum. İkimiz birbirimize destek oluyoruz" dedi.

İlçeye bağlı Döllük köyünde yaşayan 2 çocuk babası bedensel engelli Cahit Yılmaz, yaklaşık 40 yıldır eşi Rahime Yılmaz'ın desteğiyle hayatını devam ettiriyor. Çocukları şehir dışında yaşayan Yılmaz çifti, tek odalı evlerinde geçimlerini engelli aylığı ve besledikleri tavukların yumurtalarını satarak sağlıyor. Her gün sabah kalktıktan sonra bedensel engelli eşiyle ilgilenen Rahime Yılmaz, onun tüm ihtiyaçlarını karşılıyor. Eşini elleriyle besleyen Rahime Yılmaz, gün içerisinde ise dışarıya çıkararak gezdiriyor. Doğa ile iç içe olan evlerinde eşini yalnız bırakmayan Rahime Yılmaz, 40 yıldır sevgi nöbetini sürdürüyor.

'HAYATIMI EŞİMİN YARDIMIYLA SÜRDÜRÜYORUM'

Doğduğu günden bu yana engelli olarak yaşamını sürdürdüğünü belirten Cahit Yılmaz, günlük ihtiyaçlarını tek başına karşılayamadığını ifade ederek, "Hayatımı tamamen eşimin yardımıyla sürdürüyorum. Yaklaşık 40 yıldır bana o bakıyor. Üstümü başımı o giydiriyor, banyomu o yaptırıyor. O olmasa bana kim bakar. Şu an engelli aylığı ile geçinmeye çalışıyoruz. Hiçbir yerden düzenli gelirim yok. Sadece 6-7 bin lira civarında engelli aylığı alıyorum. Onunla geçinmek çok zor. Sağ olsun eş dost tavuk aldı. Onların yumurtalarını satarak idare ediyoruz" dedi.

'BİRBİRİMİZE DESTEK OLUYORUZ'

Rahime Yılmaz ise eşine severek baktığını belirterek, "Günüm onunla ilgilenmekle geçiyor. Çamaşırını yıkıyorum, yemeğini yapıyorum, ilaçlarını veriyorum. Sobasını yakıyorum, üstünü giydiriyorum, banyosunu yaptırıyorum. Aynı zamanda tavuklarla da ilgileniyorum. Hayatımız bu şekilde geçiyor. Onu çok seviyorum. Onsuz yapamam. Allah beni onsuz bırakmasın. İkimiz birbirimize destek oluyoruz, bu şekilde idare edip, geçinip gidiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı