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Albüm: Byd, Brezilya'daki Dev Üretim Üssünde Bu Yıl 300.000 Araç Üretmeyi Hedefliyor

Albüm: Byd, Brezilya'daki Dev Üretim Üssünde Bu Yıl 300.000 Araç Üretmeyi Hedefliyor
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Çinli otomobil üreticisi BYD'nin Brezilya'nın Bahia eyaletindeki Camaçari üretim üssünde ilk aşama genişletme çalışmalarının yıl sonuna kadar tamamlanması ve yıllık üretim kapasitesinin 300 bin araca çıkması bekleniyor. Tesis, BYD'nin Asya dışındaki en büyük sanayi parkı ve Latin Amerika'daki ilk fabrikası olarak faaliyet gösteriyor.

SALVADOR, 18 Haziran (Xinhua) -- Çinli otomobil üreticisi BYD'nin, Brezilya'nın Bahia eyaletinin başkenti Salvador'a yaklaşık 50 kilometre mesafedeki Camaçari üretim üssü geçen yıldan bu yana faaliyet gösteriyor.

BYD'nin Asya dışındaki en büyük sanayi parkı ve Latin Amerika'daki ilk fabrikası konumundaki kompleksin ilk aşama genişletme çalışmalarının bu yılın sonuna kadar tamamlanması ve yıllık üretim kapasitesinin 300.000 araca ulaşması bekleniyor.

Kaynak: Xinhua
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