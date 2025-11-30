Haberler

Büyükşehir Belediyesi Pınarbaşı ilçesinin yollarını sıcak asfaltla yeniledi

Büyükşehir Belediyesi, 50 milyon liralık yatırımla Pınarbaşı ilçe merkezindeki 9 bin 650 metre uzunluğundaki yolu sıcak asfaltla yeniledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Pınarbaşı merkezde altyapı çalışmalarına bağlı olarak yenilenmesi gereken ve ekonomik ömrünü tamamlayan yollar tespit edildi.

Ekipler, 9 bin 650 metre uzunluğundaki yolu sıcak asfaltla yeniledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ilçe merkezindeki yolların modern, güvenli ve konforlu bir yapıya kavuştuğunu ifade etti.

Yaklaşık 50 milyon lira maliyetle yatırımın tamamlandığını belirten Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Planlı çalışmalar çerçevesinde Dedeman, Cengiz Topel, Hapishane, İsmet Paşa ve Şehit Mehmet Fatih Bedir Caddesi, Karslı, Kerimoğlu ile Keklik Sokak ve bağlantıları başta olmak üzere ilçe merkezindeki birçok noktada eski kaplamalar özel asfalt kazıma makineleriyle sökülerek geri dönüşüm amacıyla ihtiyaç duyulan yollarda değerlendirildi. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri tarafından titizlikle yürütülen çalışmalar kapsamında 18 bin 195 ton sıcak asfaltın üretimi, nakli ve serimi gerçekleştirildi."

