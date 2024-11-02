Üye Girişi
Haberler

Büyükler Takım Kuraş Türkiye Şampiyonası Karaman'da Başladı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karaman Merkez Spor Salonu'nda düzenlenen Büyükler Takım Kuraş Türkiye Şampiyonası, 17 ilden 21 erkek ve 17 kadın takımın katılımıyla başladı. 279 sporcunun mücadele ettiği organizasyonun açılışında Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Karadeniz, Karaman'da böyle bir etkinlikten duyduğu mutluluğu ifade etti.

Karaman'da düzenlenen Büyükler Takım Kuraş Türkiye Şampiyonası başladı.

Karaman Merkez Spor Salonu'nda, 17 ilden 21 erkek ve 17 kadın takımının mücadele ettiği organizasyonda, toplam 279 sporcu takımlarının birinciliği için ter döküyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Karadeniz, organizasyonun açılışında yaptığı konuşmada, şampiyonanın Karaman'da gerçekleşmesinden büyük mutluluk duyduklarını belirterek, sporculara başarı diledi.

Müsabakaların ilk gününde, 52, 57, 63, 70 ve +70 kilo kadın takım karşılaşmaları gerçekleştirildi.

Organizasyon yarın sona erecek.

Kaynak: AA / Harun Reşit YILDIKO - Güncel
'Canımı sıktı' diyerek Şirin'in canını alan katil zanlısı Mustafa Örün tutuklandı

"Canımı sıktı" diyerek Şirin'i öldüren cani için şimdi hesap vakti

 Küçük Şirin, öldürülmeden 1 gün önce askıdan poğaça almış

İşte Küçük Şirin'in öldürülmeden 1 gün önceki görüntüleri

 Mansur Yavaş'tan çok konuşulacak çıkış: Yörüngesini şaşıran ben değilim

"CHP'nin 6 okundan biri milliyetçiliktir, yörüngesini şaşıran ben değilim"
Küçükçekmece'de yol verilmeyen ambulansın ruhsatsız olduğu ortaya çıktı

Yol verilmeyen ambulansla ilgili gerçek çok başka çıktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beşiktaş- Kasımpaşa maçının 11'leri BAYERN MUNIH- UNION BERLIN MAÇI İZLE! Bayern Münih- Union Berlin maçı şifresiz, HD izleme linki var mı? BEŞİKTAŞ- KASIMPAŞA MAÇI CANLI İZLE! Beşiktaş- Kasımpaşa maçı HD, şifresiz, donmadan izleme linki KAYSERİSPOR- ADANA DEMİRSPOR MAÇI CANLI ANLATIM! Kayserispor- Adana Demirspor maçı HD, şifresiz izleme linki var mı? SON DAKİKA: 2 KASIM DEPREM Mİ OLDU? Deprem ne zaman, nerede oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi deprem raporları... HAC KESİN KAYIT TARİHLERİ: 2025 Hac kayıtları ne zaman? Kayıtlar nereden yapılacak? Şirin Elmas nerede bulundu, öldürüldü mü? Sivasspor- Rizespor maçı kaç kaç bitti? Sivasspor- Rizespor maç özeti! SİVASSPOR- RİZESPOR MAÇI CANLI İZLE! Sivasspor-Rizespor maçı HD, şifresiz, kesintisiz izleme linki var mı? Muslera Galatasaray'dan ayrılıyor mu? 9 aylık bebeği istismar eden babaya ne oldu?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.