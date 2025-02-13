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Büyükelçi Ünsay, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Büyükelçi Ünsay, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı
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Türkiye'nin Wellington Büyükelçisi Ömür Ünsay, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasında çeşitli kategorilerde ödül alan fotoğrafları inceledi ve tercihlerini belirledi.

Türkiye'nin Wellington Büyükelçisi Ömür Ünsay, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Büyükelçi Ünsay, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2024 boyunca çektiği, "Roketsan, Turkcell Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Hesham Elsherif'in "Özgürlük kulesi" fotoğrafını seçen Ünsay, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Buzun üstünde, suyun altında" karesini tercih etti.

"Haber" kategorisinde Mehmet Emin Mengüarslan'ın "Mavi vatan savunması" fotoğrafına oy veren Ünsay, "Günlük Hayat" kategorisinde İsa Terli'nin "7 tepe, 5 minare, 1 kule" karesini oyladı.

"Spor" kategorisinde ise Doğukan Keskinkılıç'ın "Kar topu" fotoğraflarını seçen Ünsay, ragbinin, görev bölgesi Yeni Zelanda'daki en popüler sporlardan biri olduğunu belirtti.

"Kar topu" başlıklı fotoğrafın Türkiye'de ilk kez düzenlenen "Kar Ragbi Şampiyonası"ndaki bir anı ölümsüzleştirmesini anlamlı bulduğunu söyleyen Ünsay, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin çalışmalarını takdir ettiğini kaydetti.???????

Kaynak: AA / Ahmet Furkan Mercan - Güncel
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