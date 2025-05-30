Büyükçekmece'de Sahte Para Operasyonu: 4,5 Milyar Lira Değerinde Döviz Ele Geçirildi

BÜYÜKÇEKMECE Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonlarda, sahte para bastıkları tespit edilen 5 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda yaklaşık 4,5 milyar lira değerinde sahte döviz ele geçirildi. Şüphelilerin suç örgütü kurarak sahte para üretip piyasaya sürmeye hazırlandıkları öğrenildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı ve Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde dün 29 Mayıs Perşembe günü 'Parada sahtecilik' suçuna yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan çalışmalarda, yabancı uyruklu 5 kişinin sahte para bastığı ve bu paraları piyasaya sürmeye hazırlandığı belirlendi.

4,5 MİLYAR LİRA DEĞERİNDE SAHTE DÖVİZ

Operasyonda yaklaşık 4.5 milyar lira değerinde sahte dövizle birlikte sahte para üretiminde kullanılan çok sayıda materyal ele geçirildi. Ayrıca sahte para basımında kullanılan bir matbaa da deşifre edildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonun detaylarını sosyal medya hesabından duyurarak, "İstanbul'da 'Parada sahtecilik' suçuna yönelik Jandarmamız tarafından dün düzenlediğimiz operasyonlarda yaklaşık 4,5 milyar lira değerinde sahte döviz ele geçirdik. Operasyonlarda yabancı uyruklu 5 şüpheli yakalandı" ifadelerini kullandı.Yerlikaya, şüpheliler hakkında 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak' ve 'Parada sahtecilik' suçlarından soruşturma başlatıldığını da belirtti.