Büyükçekmece'de düzenlenen operasyonda 2 bin 700 litre kaçak alkol ele geçirildi

Büyükçekmece'de düzenlenen operasyonda 2 bin 700 litre kaçak alkol ele geçirildi
Güncelleme:
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Büyükçekmece'de gerçekleştirilen operasyonda 2 bin 700 litre kaçak alkol ele geçirildi. Operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

Büyükçekmece'de 2 bin 700 litre kaçak alkolün ele geçirildiği operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, Dizdariye Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir iş yerinde kaçak alkol olduğu belirlendi.

Söz konusu adres ve çevresinde güvenlik önlemi alan ekipler, iş yerine düzenledikleri operasyonda bir şüpheliyi yakaladı.

Adreste yapılan aramalarda 5 litrelik plastik şişeler içerisinde toplamda 2 bin 700 litre kaçak etil alkol ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlarca serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / İlyas Kaçar - Güncel


