BURSA VALİSİ MAHMUT DEMİRTAŞ, GÖREVİNE BAŞLADI

RESMİ Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle, Bursa Valiliği'ne atanan Mahmut Demirtaş, bugün görevine başladı. Vali Demirtaş, törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanlığı kararı ile Mardin'den Bursa Valiliği'ne atanan Mahmut Demirtaş için, Heykel'deki Tarihi Valilik Binası önündeki karşılama töreni düzenlendi. Törene, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Tekin Aktemur ile çok sayıda protokol üyesi katıldı. Polis mangasını selamlayan Vali Mahmut Demirtaş, kendisini karşılamaya gelenlerle tek tek tokalaşarak makamına geçti. Göreve başlama yazısını imzalayan Vali Demirtaş, Bursa'ya hizmet etmekten dolayı duyduğu mutluluğu dile getirerek, Bu görevi bana verdikleri için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya teşekkür ediyorum.Tarihimizin ve medeniyetimizin en önemli duraklarından biri Bursa'mızın, kadim şehrin emanetlerine sahip çıkacağımızı ifade etmek istiyorum. Vatandaşlarımızın huzuru ve kamu güvenliğinin sağlanması hususunda adli, idari ve kolluk birimlerimizin koordineli çalışmalarını sağlayacağız. Hukukun üstünlüğü ve tüm vatandaşlarımızın huzuru için, taviz vermeden çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Biliyoruz ki her bir vatandaşımızın canı, malı, namusu bize emanettir. ve biz bu emanete sonuna kadar sahip çıkacağız dedi.

'VİZYON PROJELERLE KENTİMİZİ BULUŞTURMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Bursa'nın önemli şehirlerin başında geldiğini ve üst sıralardaki yerini perçinlemesini sağlayacaklarını belirten Vali Demirtaş, şunları söyledi Bursa bugün ülkemizin önemli sanayi, tarım, turizm, ticaret ve teknoloji merkezlerinin başında gelmekte. Malumunuz kentimiz sanayi işletmelerinin yüzde 42'si Marmara Bölgemizde yer alıyor. Kentimizde imalat sanayide Türkiye katma değerinin yüzde 9'unu tek başına karşılıyoruz. Bursa, çalışan kişi ve iş yeri sayısı bakımından da İstanbul, Ankara ve İzmir'den sonra 4'üncü sırada yer alıyor. Sanayide yerli ve milli üretimi üstlenen, savunma sanayide boy gösteren 78 firmaya da ev sahipliği yapıyor. Türkiye'nin yerli üretimi Togg'un dünya yollarında yerini alması, Bursa organize teknoloji sanayisi ve otomotiv ses merkezi ile ilgili yürütülen çalışmaları da takip edeceğiz. Sanayi ile birlikte kent ekonomimizin bir diğer oluşumu olan tarımsal üretimde, gereken etkiyi gösterecek ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımıza her türlü desteği sağlayacağız. Önümüzdeki dönemde de kentimizin mevcut potansiyelini ön plana çıkaran önemli projeleri hep birlikte hayata geçirecek vizyon projelerle kentimizi buluşturmaya devam edeceğiz.

'KAPISINI ÇALMADIK KİMSE BIRAKMAYACAĞIZ'

Konuşmasında, vatandaş ile ilişkilerin önemine de vurgu yapan Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Tüm bu çalışmaları gerçekleştirirken Şeyh Edebali'nin sözü, 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' şiarınız olacaktır. İnsana hizmeti, devlete hizmet olarak gören bu anlayışı, daha önce görev yaptığımız tüm yerlerde olduğu gibi Bursa'da da sürdüreceğiz. Devletimizin kapısını, milletimizin her bir ferdine, 7 gün 24 saat açık tutacak, kapısını çalmadık, sofrasına oturmadık, çayını içmedik kimse bırakmayacağız dedi. (DHA)