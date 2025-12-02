Bursa'da Tentelerin Yıkılması İle Ekmek Derdi

'300 KİŞİ BURADAN EVİNE EKMEK GÖTÜRÜYOR'

Bursa'nın, tarihi ve eğlence hayatıyla özdeşleşen Arap Şükrü Sokağı'nda, geçmiş dönem belediye başkanı tarafından yaptırılan cam bölme ve tenteler için kaldırım işgaline neden olduğu gerekçesiyle yıkım kararı alınırken, belediye ekipleri tarafından uyarılan esnaf, tentelerini sökmeye başladı. Karara tepki gösteren işletme sahiplerinden Türkeş Aydın, "İşletme sahibiyim. AK Parti Belediyesi'nin yaptığı cam ve tenteleri, şu anki CHP Belediyesi yıkıyor. Yaklaşık 300 kişi buradan evine ekmek götürüyor. Biz buraya işgaliye parası veriyoruz. Buna çözüm bulunması gerekiyor. Önümüzde yılbaşı ve kış var. Tenteleri söküyorlar dedi.

Haber-Kamera: Yiğithan HÜYÜK/BURSA,